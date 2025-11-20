Обнародование материалов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, который был уличен в растлении несовершеннолетних и впоследствии покончил с собой, вскроет правду о 42-м президенте США Билле Клинтоне и других демократах. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

© Парламентская газета

В своих соцсетях он сообщил, что подписал одобренный Конгрессом (парламентом) США законопроект об обнародовании материалов расследования дела Эпштейна. Документ обязывает генпрокурора Пэм Бонди в течение 30 дней опубликовать все несекретные документы, связанные с предпринимателем, а также разрешает скрыть или отредактировать сведения, которые могут поставить под угрозу федеральное расследование.

Американский лидер отметил, что Эпштейн был демократом и «пожертвовал тысячи долларов» в интересах политиков от этой партии. Глава Белого дома также обратил внимание, что бизнесмен, в частности, «был тесно связан со многими хорошо известными лицами из числа демократов», среди которых экс-президент Билл Клинтон и лидер демократического меньшинства Палаты представителей (нижней палаты парламента) Хаким Джеффрис. Трамп указал, что Джеффрис ранее обращался к Эпштейну с просьбой пожертвовать средства на свою избирательную кампанию после предъявления финансисту обвинений.

«Возможно, правда об этих демократах и их связях с Джеффри Эпштейном вскоре будет раскрыта», — написал американский президент.

С его слов, к обнародованию этих материалов призывают именно представители Демократической партии в целях отвлечения внимания от успешной работы администрации Трампа. Политик подчеркнул, что «это обернется против самих демократов».