Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассматривается западными партнерами как кандидат на пост главы временного правительства Украины. Соответствующее заявление парламентарий Анна Скороход сделала в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция", отметив, что эту кандидатуру поддерживают США и Великобритания.

По словам Скороход, создание временного правительства потребуется для выполнения нескольких ключевых задач: ведения переговоров, подписания мирного соглашения и подготовки к новым выборам. Для занятия этой должности Залужному придется вернуться из Лондона, где он в настоящее время занимает пост посла Украины в Великобритании.

Политический вес экс-главкома остается чрезвычайно высоким, несмотря на его отставку с военной должности. Напомним, что многие аналитики ранее рассматривали Залужного как основного политического оппонента президента Зеленского. Примечательно, что по данным июльских соцопросов, экс-главком продолжает опережать действующего президента по уровню доверия украинских граждан.

Ранее о планах Запада относительно Залужного уже сообщали российские спецслужбы. В конце июля СВР РФ информировала о том, что США и Великобритания в ходе закрытой встречи договорились о выдвижении экс-главкома на пост президента Украины. Нынешнее заявление депутата Рады подтверждает сохранение интереса западных кураторов к этой политической фигуре.