Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал двух католических священников, обвиняемых в совершении тяжких преступлений против государства. Об этом сообщает белорусское агентство БелТА.

© Газета.Ru

Уточняется, что священнослужители освобождены из-под стражи.

В середине сентября белорусский лидер подписал указ о помиловании 25 человек, среди них есть осужденные за экстремизм. Известно, что среди помилованных 12 женщин и 13 мужчин. Среди освобожденных 19 человек в возрасте до 40 лет. У многих из них есть дети, а одна осужденная является многодетной матерью. Один из помилованных совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте.

Отмечается, что все они признали вину и раскаялись в содеянном, взяли обязательство вести законопослушный образ жизни.

Позднее Лукашенко обсудил с представителем администрации США Джоном Коулом возможность «глобальной сделки» по освобождению ряда осужденных в республике лиц.