Трампа не пригласили на похороны бывшего вице-президента США

Президент США Дональд Трамп не получил приглашение на похороны бывшего вице-президента Дика Чейни. Об этом сообщает Axios.

Как отмечают журналисты, действующие президенты США, как правило, присутствуют на похоронах бывших глав государства и экс-вице-президентов, однако отношения семьи Чейни с Трампом значительно обострились после событий 6 января 2021 года и штурма Капитолия.

Кроме того, напряженность усугубила многолетняя политическая конфронтация между Трампом и дочерью бывшего вице-президента, экс-конгрессвумен Лиз Чейни.

О смерти американского политика на 85-м году жизни стало известно 4 ноября. По данным издания Punchbowl, причиной стали осложнения, вызванные пневмонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

При Джордже Буше — старшем Чейни являлся министром обороны, а в администрации его сына, Джорджа Буша — младшего, занимал пост вице-президента.