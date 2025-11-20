В США сообщили об итогах переговоров Уиткоффа и Умерова

В США сообщили о достижении Умеровым и Уиткоффом понимания на переговорах
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров достигли «некоторого понимания» во время переговоров о плане по украинскому урегулированию.
Это утверждает американский портал Axios, ссылаясь на источник.
«В переговорах с Умеровым было достигнуто некоторое понимание», — говорится в публикации.
Источник портала отмечает, что полномочия Умерову для проведения данных переговоров дал президент Украины Владимир Зеленский, замечания которого, как указывает Axios, были учтены при составлении плана.
США совместно с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов, сообщают западные СМИ. Вместе с тем стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.