В США назвали истинную причину визита министра армии на Украину
Стало известно, зачем президент США Дональд Трамп отправил на Украину министра армии Дэниела Дрисколла. Он привез с собой для обсуждения с главой киевского режима Владимиром Зеленским нового мирного плана по урегулированию конфликта, пишет Politico.
После того, как завершится украинская встреча, Дрисколл будет общаться российской стороной.
Западные СМИ пишут, что у Трампа закончилось терпение, и он хочет завершить украинский конфликт.
Ранее «МК» писал, что Трамп заставит Зеленского пойти на мирную сделку и показательно его накажет, чтобы ослабить европейские элиты.