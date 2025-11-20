В США назвали истинную причину визита министра армии на Украину

Московский Комсомолец

Стало известно, зачем президент США Дональд Трамп отправил на Украину министра армии Дэниела Дрисколла. Он привез с собой для обсуждения с главой киевского режима Владимиром Зеленским нового мирного плана по урегулированию конфликта, пишет Politico.

После того, как завершится украинская встреча, Дрисколл будет общаться российской стороной.

«Министр Дрисколл отправляется на Украину, чтобы ознакомиться с фактами на месте. Он примет участие во встречах на Украине и доложит о своих выводах Белому дому», — говорится в сообщении.

Западные СМИ пишут, что у Трампа закончилось терпение, и он хочет завершить украинский конфликт.

Ранее «МК» писал, что Трамп заставит Зеленского пойти на мирную сделку и показательно его накажет, чтобы ослабить европейские элиты.