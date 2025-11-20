Экс-премьер Украины заявил о превышении полномочий Ермаком

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак неправомерно давал Службе безопасности указания задержать следователей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом заявил РИА Новости бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

По его словам, доказательства этих действий есть на пленках, которые предъявило бюро.

«Ясно, что он давал команды председателю службы безопасности, генеральному прокурору и другим силовикам задерживать следователей НАБУ, произвести у них обыски. То есть, он совершал заведомо неправомерное действие. Он не имеет таких полномочий, такие команды отдавать, как, кстати, и Зеленский», - отметил Азаров.

Бывший премьер-министр Украины отметил, что на основе незаконных действий со стороны Ермака, НАБУ может возбудить против него уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Напомним, что 10 ноября на Украине разгорелся коррупционный скандал о хищении около 100 млн долларов в энергетической сфере. Национальное антикоррупционное бюро Украины вскрыло схему принудительных откатов. При этом обыски прошли и у Тимура Миндича, совладельца компании «Квартал 95», которую основал Владимир Зеленский. Сам Миндич уехал с территории Украины.

При этом летом Верховная рада Украины попыталась ограничить деятельность НАБУ. Поводом к этому стали подозрения в госизмене, «связях с Россией» и коррупции. Позже принятый парламентом законопроект подписал Зеленский, что привело к акциям протеста на Украине. В Брюсселе предупредили о приостановке финансовой помощи до разрешения ситуации. И Зеленский внес законопроект о восстановлении полномочий ведомства.