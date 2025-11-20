Тайный план США по конфликту на Украине шокировал Киев и ЕС

Чиновники в Киеве и ЕС были в шоке от тайного плана США по конфликту на Украине, пишет Politico.

Как сообщает издание, они полагали, что мнение американского лидера Дональда Трампа о президенте России Владимире Путине изменилось.

Также уточняется, что спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф начал работать над документом в конце октября.

Новый план по Украине запрещает поставки Киеву дальнобойного оружия

Ранее Трамп уже неоднократно говорил, что недоволен темпом урегулирования конфликта на Украине как со стороны Киева, так и со стороны Москвы.

Также сообщалось, что Трамп на этой неделе одобрил план из 28 пунктов по решению конфликта на Украине.