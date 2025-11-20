Пока вы спали: давление США на Зеленского и масштабная кампания NASA

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

США усиливают давление на Зеленского, чтобы он принял новый мирный план

Соединённые Штаты усиливают давление на Владимира Зеленского, чтобы он принял новый план по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно источникам, предложенные условия включают территориальные уступки и ограничения для украинских вооружённых сил.

При этом аналитики говорят, что уровень поддержки Зеленского в Вашингтоне существенно снижается.

NASA проводит беспрецедентную кампанию по наблюдению за кометой 3I/ATLAS

NASA запускает масштабную кампанию по исследованию межзвездной кометы 3I/ATLAS, задействовав более десятка космических аппаратов. Об этом сообщает ТАСС.

Уже 12 устройств успешно зафиксировали и проанализировали изображения объекта с момента его открытия, а остальные продолжают следить за его движением по Солнечной системе.

Эти наблюдения помогают сравнить состав межзвездной кометы с кометами внутри нашей системы.

Трамп подписал законопроект о публикации материалов по делу Эпштейна

Дональд Трамп подписал закон, требующий обнародовать материалы по делу Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает ТАСС.

Эпштейн был обвинён в эксплуатации несовершеннолетних девушек и покончил с собой в тюремной камере в 2019 году, однако его связи с известными личностями продолжают вызывать общественный интерес.

Трамп заявил, что данные документы раскроют возможные связи демократов с Эпштейном.

СМИ: новый мирный план США по Украине ошеломил Запад

Издание Politico сообщает, что украинские и европейские политики были потрясены, узнав о существовании нового мирного плана США по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно источникам, разработкой этого плана занимается специальный посланник Стивен Уиткофф, начиная с конца октября, после встречи с российским коллегой Кириллом Дмитриевым в Майами.

Многие опасаются, что подобные инициативы могут привести к уступкам со стороны США требованиям Москвы, что вызывает тревогу как у западных стран, так и у Украины.

Захарова: Запад должен разделить с Зеленским ответственность за происходящее

Захарова заявила, что Запад несет ответственность за масштабные коррупционные махинации на Украине, поскольку он поддерживал и финансировал киевский режим. Об этом сообщает ТАСС.

По её мнению, западное сообщество обязано признать свою причастность и разделить бремя ответственности за это системное злоупотребление, которое уже превратилось в угрозу для страны.

Она подчеркнула, что все происходящее — это результат длительной работы коррупционной системы, в которую западные страны вкладывали огромные средства, превращая украинскую власть в инструмент своих геополитических интересов.