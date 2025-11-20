На Украине рассказали об «ощутимом давлении» на Зеленского ради мира с РФ

Соединенные Штаты уже начали давить на украинского лидера Владимира Зеленского с целью его склонения к соглашению с Россией. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Речь идет о мирном плане из 28 пунктов, согласно которому Киев должен отказаться от ряда территорий, включая Крым. По данным источников, США составляли «рамочное соглашение» вместе со спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым и «он доволен».

Как уточняет собеседник, украинцы же вряд ли будут довольны подобным соглашением. По его словам, на Владимира Зеленского уже началось «ощутимое давление» по этому вопросу с американской стороны.

До этого западные СМИ сообщили, что Соединенные Штаты вместе с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Они разделены на четыре блока: мир в республике, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом. Также стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.

Трамп сделал признание о завершении конфликта на Украине

На этом фоне встреча Уиткоффа и президента Украины Владимира Зеленского в Анкаре была отменена после того, как Киев отказался обсуждать новый мирный план с «серьезными уступками России».