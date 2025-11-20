Трамп заявил о намерении встретиться «коммунистическим мэром Нью-Йорка»
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться «коммунистическим мэром Нью-Йорка» Зохраном Мамдани.
Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.
«Коммунистический мэр Нью-Йорка Зоран «Кваме» Мамдани попросил о встрече. Мы договорились, что встреча состоится в Овальном кабинете в пятницу, 21 ноября», — указал Трамп.
Ранее Трамп заявил, что США потеряли часть суверенитета после победы на выборах мэра Нью-Йорка 34-летнего демократа Зохрана Мамдани.