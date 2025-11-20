CNN: к Эпштейну за информацией о Трампе обращались политики и бизнесмены

Политики, банкиры и бизнесмены обращались к финансисту Джеффри Эпштейну, чтобы получить информацию о президенте США Дональде Трампе и его деятельности. Об этом, ссылаясь на опубликованные конгрессом материалы, сообщает телеканал CNN. Так, за советом, связями, шутками и сплетнями о Трампе к Эпштейну обращались "всемирно известные ученые и банковские магнаты, ведущие журналисты и влиятельные политические деятели". Эпштейн переписывался, в частности, обменивался с делегатом в палате представителей США от американских Виргинских островов, демократом Стейси Пласкетт, бывшим министром финансов Ларри Саммерсом, экс-советником Трампа Стивом Бэнноном, бизнесменами Питером Тилем и Томасом Притцкером. 20 ноября американский генпрокурор Пэм Бонди заявила, что Минюст США в течение 30 дней обнародует файлы Эпштейна после того, как соответствующий законопроект подпишет президент Трамп.

