Служивший в годы Великой Отечественной войны в нацистской дивизии СС «Галичина» Ярослав Гунько, проживает в канадском городе Норт-Бей. Это выяснило РИА Новости на основе исследования открытых источников в год 80-летия Нюрнбергского процесса.

В марте 2025 года нацист отметил свое 100-летие. В честь этого католическая церковь Святой Марии публиковала даже его фотографии с празднования юбилея. На кадрах Гунько находится в кругу родственников и прихожан.

«Следственный комитет РФ установил, что Гунько, служивший в дивизии СС «Галичина», и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, включая евреев и поляков.

Генпрокуратура России объявила его в международный розыск и передала канадской стороне документы, подтверждающие вину. Однако Оттава отказалась от экстрадиции», - передает агентство.

Гунько вместе со своими родственниками участвовал три года назад в проукраинских митингах. Его запечатлели обернувшегося во флаг Незалежной. Нацист прогремел на весь мир, когда в 2023 году его пригласили в парламент Канады во время визита главы киевского режима. Ему аплодировали стоя. Бывшая глава МИД Канады Мелани Жоли назвала это позором для канадцев и потребовала отставки тогдашнего спикера палаты Энтони Роты. Что он и сделал.

