Ситуация на внутриполитическом и внешнеполитическом контуре для президента Украины Владимира Зеленского развивается настолько стремительно, что началась активная подготовка его бегства. Об этом Пентагона Дуглас Макгрегор.

Как утверждает эксперт, приоритетное направление для бегства Зеленского — Израиль. Макгрегор также раскрыл подробности обсуждений предполагаемого побега украинского лидера.

«Зеленский может отправиться туда, куда отправились двое его друзей, укравших сотни миллионов долларов, — в Израиль. Он тоже еврей, поэтому он не будет оттуда экстрадирован. Он будет в безопасности от любого судебного преследования в Израиле. И это лучшее решение для него. Когда он поехал в Грецию, обсуждалось, что он мог бы просто напрямую уехать из Греции в Израиль», — высказался Макгрегор, заключив, что, вероятно партия Зеленского «на этом окончена».

Ранее газета Politico писала, что Зеленский будет вынужден принять мирный план России и США по Украине. Как отмечает издание, настроения в Белом доме оптимистичны, и, похоже, мирный план будет представлен президенту Украины как свершившийся факт.