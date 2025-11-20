Лула да Силва мечтает положить конец конфликту на Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассчитывает на мирное урегулирование конфликта на Украине. Бразильский лидер назвал достижение мира своей мечтой.

"[Я] мечтаю однажды положить конец войне между Россией и Украиной, чтобы больше не было причин для продолжения этой войны", - сказал он в ходе заявления для прессы. Трансляция выступления велась на YouTube-канале правительства.

Ранее глава бразильской администрации заявлял, что считает себя другом президента России Владимира Путина. Он также неоднократно выражал готовность содействовать достижению мира на Украине.