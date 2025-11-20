Лула да Силва мечтает положить конец конфликту на Украине

Лула да Силва заявил, что мечтает положить конец конфликту на Украине
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассчитывает на мирное урегулирование конфликта на Украине. Бразильский лидер назвал достижение мира своей мечтой.
"[Я] мечтаю однажды положить конец войне между Россией и Украиной, чтобы больше не было причин для продолжения этой войны", - сказал он в ходе заявления для прессы. Трансляция выступления велась на YouTube-канале правительства.
Ранее глава бразильской администрации заявлял, что считает себя другом президента России Владимира Путина. Он также неоднократно выражал готовность содействовать достижению мира на Украине.