США начали склонять Зеленского к сделке по Украине из-за коррупционного скандала

Администрация президента США Дональда Трампа проявила безразличие к европейским лидерам, оставив их в неведении относительно своего мирного плана урегулирования по Украине. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, представители Белого дома прямо сказали украинскому президенту Владимиру Зеленскому согласиться на выдвинутые предложения, обоснованные в плане по завершению кризиса.

Как уточняет британская пресса, попытки склонить политика к миру обусловлены разгоревшимся коррупционным скандалом, в эпицентре которого оказался сам Зеленский и его ближайший соратник Тимур Миндич.

Ранее стало известно, что Вашингтон занимается проработкой плана урегулирования конфликта на Украине, консультируясь с Россией. Он представляет из себя рамочный документ из 28 пунктов, ключевую роль в создании которого играет спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

Президент США Дональд Трамп в рамках своего нового плана требует от Киева передать России территории, которые на данный момент не находятся под ее контролем. В обмен Украине обещают предоставить гарантии безопасности от Вашингтона и европейских союзников. Зеленский в свою очередь заявил, что Киев поддерживает «каждое сильное и справедливое предложение» американского лидера по урегулированию.