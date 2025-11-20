В США предупредили Запад об опасности желания «победы над Россией»
Американский экономист Джеффри Сакс назвал саму идею возможной победы Запада над Россией «ошеломляюще неверной». Его слова приводит газета «Комсомольская правда».
Он предупредил, что разговоры об этом несут в себе лишь риск дальнейшей эскалации вплоть до применения ядерного оружия. Экономист отметил, что обсуждаемое Западом изъятие российских замороженных активов приведет к серьезной дестабилизации европейской финансовой системы.
Сакс также заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон руководят Европой «очень и очень плохо», поскольку настроены на дальнейшее разжигание конфликтов, а не на решение региональных проблем.
Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил мнение, что Европейские страны не смогут выдержать длительного противостояния с Россией.