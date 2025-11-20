Павел Дульман: Почему внезапно замолчали НАБУ и САП

Верховная рада Украины перешла в бессрочный "режим консультаций по сложившейся ситуации", как определил спикер Стефанчук. У его патрона Зеленского тем временем новая неприятность: западные СМИ внушают ему план мирного урегулирования от Трампа, с их же точки зрения заранее неприемлемый.

Работу парламента заблокировала фракция Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность", которая сразу после голосования об отставке запятнавших себя коррупцией министров юстиции и энергетики Галущенко и Гринчук захватила президиум и трибуну парламента, требуя отставки всего кабинета министров. Хотя, даже по самым смелым расчетам, голосов на это у оппозиции нет - собрано на сегодня всего 77 подписей, силой разблокировать властную возвышенность, как это не один десяток раз бывало в истории украинского парламентаризма, никто из депутатов "Слуги народа" (СН) не стал. И к общему удовольствию, законодатели удалились на импровизированные каникулы. Временное отключение Рады от напряжения не означает уменьшения проблем персонально для Зеленского.

Заговор против главы офиса Ермака внутри фракции "Слуги народа" можно считать официально сформировавшимся. "Я не требовал у президента отставки Андрея Ермака, но считаю, что отставка господина Ермака в этом случае точно сбила бы определенный ажиотаж вокруг правительства", - заявил журналистам влиятельный нардеп Федор Вениславский, бывший представитель президента в Конституционном суде. Символично также, что за отставку Галущенко и Гринчук отдала голоса почти половина списочного состава "Слуг народа" - больше сотни из 229 имеющихся в наличии мандатов, каковое количество для решения вопроса было избыточным. То есть голосование носило демонстративный протестный характер, и протестовали его участники против Ермака.

Анонимные российские и украинские Тelegram-каналы, претендующие на обладание эксклюзивной информацией прямо из головы украинского диктатора, успели напророчить на четверг долгожданную отставку главы его офиса. Однако на момент подготовки этого материала она не случилась, как не было больше и громких разоблачений или их анонсов от НАБУ и САП. Управляющие украинской политической повесткой институции как по команде объявили день тишины, и можно предположить, с чем это связано.

О новом "мирном плане Трампа" из 28 пунктов объявило близкое к Демократической партии издание Axios и даже приоткрыло завесу над шестью положениями документа, а коллеги из того же глобалистского пула принялись их дополнять и интерпретировать. Официально Белый дом существование плана не подтверждает, а глава госдепа Марко Рубио говорит пока только о "разработке списка возможных идей, основанном на предложениях обеих сторон конфликта". Но косвенно о реальности плана говорит желание главы европейской дипломатии Каи Каллас обсудить его с министрами иностранных дел ЕС. Может быть, поэтому на Украине к публикациям в западных СМИ отнеслись максимально серьезно. К тому же в Киев очень некстати наведались двое высокопоставленных американских военных, близких к вице-президенту Джею Ди Вэнсу, который не скрывает своего скепсиса относительно личности Зеленского. Они вместе с временной поверенной в делах США на Украине Джули Дэвис встретились с премьером Юлией Свириденко, и, если верить украинским журналистам, осведомленным об этом разговоре, США будут оказывать на Зеленского давление до полного принятия им новых рамок мирных переговоров.

Совпадение или нет, но наиболее яростно даже теоретический мир от Трампа принялись отвергать те украинские блогеры, журналисты и политики, которые активнее всех поддерживали НАБУ и САП в атаке на Зеленского и Ермака. Такую же линию превентивного отрицания усилий Трампа заняли и западные издания, еще вчера смаковавшие подробности коррупции в окружении Зеленского. Politico, Economist, Washington Post, Reuters, The Wall Street Journal и прочие дружно пишут о том, что появление плана Трампа стало для всех неожиданностью, и выражают уверенность, что Украина и Евросоюз его не поддержат.

Такая согласованность трактовок и интонаций у киевских и глобалистских рупоров заставляет усомниться в популярной гипотезе, что за расследованиями НАБУ и САП стоит лично Дональд Трамп, а конечной целью скандала с "пленками Миндича" должно стать принятие Зеленским мирного плана. Скорее, американский президент удачно воспользовался внутренними конфликтами в стане своих идеологических противников и пытается перехватить контроль над ситуацией на Украине.

Теперь "соросята" всех сортов, желавшие через антикоррупционную повестку отнять у Зеленского ранее награбленное и сделать его более податливым к своим желаниям, будут вынуждены его же поддерживать в противостоянии со своим главным и принципиальным врагом - президентом США. Похоже, именно поэтому внезапно замолчали НАБУ и САП. Чтобы не портить своим хозяевам игру.