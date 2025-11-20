ЕС обсудит новые санкции против теневого флота России

Европейский союз (ЕС) обсудит вопрос «активизации взаимодействия» со странами, которые регистрируют суда теневого флота. Об этом сообщает Bloomberg.

С соответствующими предложениями выступила Польша. Обсуждение запланировано на четверг, 20 ноября. Ожидается, что участники встречи рассмотрят «активизацию взаимодействия» со странами, которые регистрируют суда, используемые для перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в обход санкций. По данным агентства, ЕС провел масштабную дипломатическую работу с этими государствами и «в значительной степени успешно» убедил многие из них отменить регистрацию судов.

Ранее страны Евросоюза утвердили 19-й пакет санкций против России, большей частью направленный на нефтяной и газовый экспорт.