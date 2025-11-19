Трамп пригрозил вышвырнуть министра финансов США

Президент США Дональд Трамп может уволить министра финансов Скотта Бессента. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время своего выступления на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии он заявил, что готов уволить Бессента, если минфин не добьется от Федеральной резервной системы быстрого снижения процентных ставок. Трамп также добавил, что Бессент должен, если потребуется, надавить на ведомство.

«Ты должен на него надавить, Скотт. Единственное, что ты проваливаешь — это ФРС, потому что ставки слишком высокие, Скотт. И если ты не исправишь это быстро, я вышвырну тебя», — заявил Трамп.

