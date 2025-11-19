Трамп: мои рейтинги упали, но с умными людьми они возросли

Президент США Дональд Трамп заявил, что хоть его рейтинги и упали, он популярен у умных людей. Его слова приводит РИА Новости.

Выступая на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии, Трамп признал, что его рейтинги упали.

«Но с умными людьми они возросли, хорошо возросли», — добавил он.

Согласно опросу компании Ipsos, рейтинг одобрения работы Трампа упал до самого низкого значения с момента его возвращения в Белый дом. Он составил 38%. Отмечается, что падение рейтинга действующего президента США стало самым серьезным среди последних лидеров Соединенных Штатов.