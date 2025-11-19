Трамп заявил, что США были «позорищем для всего мира»

Президент США Дональд Трамп заявил, что при нем Соединенные Штаты перестали выглядеть «кучкой глупцов» в глазах других стран. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп отметил, что союзы США с другими странами «процветают так, как никогда раньше, и, знаете, они снова уважают Америку».

«Они не уважали нас. Мы были как кучка глупцов. У нас был президент, который не мог встать и говорить, не мог подняться по лестнице. У нас были люди, которые не имели представления, что они вообще делают. Мы были позорищем для всего мира, но теперь у нас есть люди, которых уважают так, как никогда прежде», — сказал американский глава во время инвестиционного форума США и Саудовской Аравии.

