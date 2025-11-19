Зеленский высказался о «сильных предложениях» Трампа об окончании войны

Украина готова поддерживать любые сильные и справедливые предложения президента США Дональда Трампа, направленные на завершение боевых действий. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает «Страна.ua».

Глава украинского государства отметил особую роль США и Турции в мирном урегулировании. По словам Зеленского, Вашингтон обладает необходимыми возможностями для завершения конфликта, а Анкара готова предоставить переговорную площадку.

«Только президент Трамп и Соединенные Штаты Америки обладают достаточной силой, чтобы война наконец-то закончилась. Мы готовы работать в любых содержательных форматах, которые могут дать результат», — подчеркнул Зеленский.

При этом портал Axios утверждает, что Зеленский не заинтересован в обсуждении новых предложений США по урегулированию на Украине.

США совместно с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов, сообщают западные СМИ. Вместе с тем стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Что известно о новом плане, который создают без участия Украины и Европы — в материале «Газеты.Ru».