Axios: Уиткофф и Умеров достигли понимания в ходе переговоров

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров достигли некоторого понимания в ходе переговоров о плане по урегулированию на Украине. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источник.

Накануне массмедиа Европы и США сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает новый проект урегулирования конфликта, который «обсуждается с Москвой» и был передан Киеву через спецпосланника Стива Уиткоффа.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, на фоне публикаций, что Москва в настоящее время не ведёт контактов со Стивом Уиткоффом.

«В переговорах с Умеровым было достигнуто некоторое понимание», — отметил источник.

Собеседник портала заметил, что Владимир Зеленский дал Умерову полномочия для проведения этих переговоров, а его замечания были учтены при составлении плана.