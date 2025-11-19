В Индии паломников призвали зажимать нос при купании

Комиссия по здравоохранению и благосостоянию семьи индийского штата Карнатака рекомендовала паломникам, которые направляются в соседний штат Керала, зажимать нос при купании из-за риска заразиться амебой, поражающей мозг. Об этом сообщает Indian Express.

Отмечается, что в последнее время в Керале стали фиксировать все больше случаев заражения амебой Неглерия Фоулера — паразитом, обитающим в теплых пресных водоемах и вызывающим первичный амебный менингоэнцефалит. Данная болезнь поражает нервную систему человека и при отсутствии лечения ведет к летальному исходу. При этом в ноябре многие жители Карнатаки отправились в паломничество в священный индуистский храм Сабаримала в Керале.

«Примите меры предосторожности, используя зажимы для носа или плотно зажимая нос рукой во время купания в стоячей воде во время паломничества, чтобы предотвратить попадание воды», — говорится в тексте.

При обнаружении таких симптомов, как лихорадка, сильная головная боль, тошнота, рвота, скованность шеи, спутанность сознания или изменения психического состояния и расстройства поведения, паломников призвали обратиться в ближайшую госбольницу или к врачу для получения неотложной помощи.