Трамп выступил с призывом к России о «бредовом» конфликте

Илья Родин

Глава США Дональд Трамп рассказал в ходе инвестиционного форума, что во время телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным попросил у него позволения уладить «бредовый» конфликт. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, американский лидер использовал определение «freaking war». Слово «freaking» используют как литературную замену нецензурному выражению, его можно понимать, как «сводящий с ума», «пугающий», «бредовый».

Трамп заметил, что за последние месяцы спас миллионы людей, в частности урегулировал многолетний конфликт между Арменией и Азербайджаном.

«Я уладил это. Это продолжалось много-много лет. Путин звонил мне и сказал: «Я не могу поверить, что вы все уладили, мы долго пытались уладить это». Я сказал: «не беспокойся об этом. Просто позволь мне уладить ваш бредовый конфликт», — отметил американский лидер.

Президент США также выразил надежду на завершение противостояния на Украине.