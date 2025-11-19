Выяснилось, какие страны участвуют в разработке нового мирного договора по Украине

В разработке нового мирного урегулирования для Украины, продвигаемого Трампом, участвуют Катар и Турция, оказывая поддержку посредническим инициативам Соединенных Штатов.

© Московский Комсомолец

Согласно источнику, знакомство Катара и Турции с процессом урегулирования конфликтов, ранее продемонстрированное в Газе, может быть полезным и в ситуации с Украиной.

Как сообщают источники, высокопоставленный представитель Катара участвовал в переговорах между специальным представителем Трампа, Стивом Уиткоффом, и советником по национальной безопасности президента Украины, Рустемом Умеровым, на прошедших выходных.

По информации источника, Умеров получил полномочия от Зеленского на проведение переговоров с Уиткоффом, в результате которых был достигнут ряд договоренностей.

Назван руководитель переговоров США и России по миру на Украине

Издание утверждает, что до встречи с Умеровым, Уиткофф подробно обсудил детали плана с представителем России, Кириллом Дмитриевым.