Выяснилось, какие страны участвуют в разработке нового мирного договора по Украине
В разработке нового мирного урегулирования для Украины, продвигаемого Трампом, участвуют Катар и Турция, оказывая поддержку посредническим инициативам Соединенных Штатов.
Согласно источнику, знакомство Катара и Турции с процессом урегулирования конфликтов, ранее продемонстрированное в Газе, может быть полезным и в ситуации с Украиной.
Как сообщают источники, высокопоставленный представитель Катара участвовал в переговорах между специальным представителем Трампа, Стивом Уиткоффом, и советником по национальной безопасности президента Украины, Рустемом Умеровым, на прошедших выходных.
По информации источника, Умеров получил полномочия от Зеленского на проведение переговоров с Уиткоффом, в результате которых был достигнут ряд договоренностей.
Назван руководитель переговоров США и России по миру на Украине
Издание утверждает, что до встречи с Умеровым, Уиткофф подробно обсудил детали плана с представителем России, Кириллом Дмитриевым.