Трамп сделал признание о завершении конфликта на Украине

Глава США Дональд Трамп в среду, 19 ноября, признал, что год назад рассчитывал на легкое завершение конфликта на Украине благодаря своим хорошим отношениям с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, американский лидер нередко сетует в ходе выступлений на международных площадках, что Москва не пошла на компромиссы в контексте урегулирования украинского кризиса, не поддалась усилиям дипломатов и политиков.

«Я думал, что это будет легко, потому что у меня хорошие отношения с президентом Путиным, но сейчас я немного разочарован в президенте Путине», — отметил Трамп на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии.

Президент США заметил, что Владимир Путин знает о его «разочаровании» темпами урегулирования конфликта на Украине.