Германия урезает пособия для беженцев с Украины

Украинские беженцы, прибывшие на территорию Германии после 1 апреля 2025 года, утратят ряд привилегий, которыми они обладали по сравнению с другими просителями убежища и мигрантами. Об этом говорится в законопроекте, одобренном правительством ФРГ, сообщает газета Handelsblatt.

До сегодняшнего дня все приезжающие в Германию украинцы могли оформить так называемые гражданские пособия (Bürgergeld, "бюргергельд") на сумму 563 евро в месяц на одного взрослого и 471 евро - на подростка в возрасте от 15 до 18 лет. Однако, согласно инициативе министра труда Бербель Бас, новые украинские беженцы будут получать по 441 евро в месяц - стандартную материальную помощь для беженцев в Германии. Подчеркивается, что реформа направлена на ускорение интеграции украинских граждан на немецком рынке труда.

"Таким образом, они будут приравнены к людям, которые приезжают к нам в качестве беженцев из других стран и по другим причинам", - говорится в сообщении министерства труда.

В свою очередь немецкое издание Focus подчеркивает, что украинцы, оставшиеся без гражданского пособия, лишаться и доступа к некоторым медицинским услугам в рамках медицинского страхования. Так, они больше не смогут рассчитывать на бесплатную помощь психотерапевтов.

По данным немецкого Института исследований рынка труда и профессиональной деятельности, в октябре 2025 года на территории ФРГ проживало около 1,26 миллиона беженцев с Украины. Около 700 тысяч из них имели право на получение гражданских пособий, в том числе около 200 тысяч несовершеннолетних. В 2024 году им было выплачено из немецкого бюджета 6,3 миллиарда евро. По данным на четвертый квартал 2024 года, только около 242 тысяч беженцев из Украины нашли себе работу.

Человек, обладающий правом на гражданское пособие, помимо повышенной материальной помощи может сразу начать посещать языковые курсы, работать, а также пользоваться консультационными и квалификационными услугами центров занятости. Обычно повышенная материальная помощь начисляется до тех пор, пока соискатель не найдет работу.