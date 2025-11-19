Озвучены новые подробности о мирном плане США по Украине

Новый план Вашингтона, в котором расписаны шаги по урегулированию украинского кризиса, предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории. Эти подробности приводит портал Axios.

В публикации отмечается, что Вашингтон и европейские партнеры Киева признают Крым и Донбасс в качестве законных российских территорий. Однако уточняется, что украинскую сторону об этом просить не собираются.

Ранее в плане главы Белого дома Дональда Трампа по Украине оказался пункт о передаче земли России. Как сообщил Axios со ссылкой на чиновников, американский лидер требует от Киева передать Москве территории в обмен на предоставление гарантий безопасности от Вашингтона и украинских союзников из Европы.

В плане Трампа по Украине оказался пункт о передаче земли России

Не так давно стало известно, что США занимаются разработкой нового плана урегулирования на Украине. В документе есть 28 пунктов, а ключевую роль в работе над ним играет спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.