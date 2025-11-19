В плане Трампа по Украине оказался пункт о передаче земли России
Президент США Дональд Трамп в рамках своего нового плана требует от Украины передать России территории, которые на данный момент не находятся под ее контролем, в обмен на предоставление гарантий безопасности от Вашингтона и европейских союзников Киева.
Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что разработанный США мирный план по завершению украинского конфликта включает в себя отказ Киева от части территорий и вооружения, а также сокращение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее сообщалось, что США разрабатывают новый план урегулирования на Украине. Документ содержит 28 пунктов, а ключевую роль в его разработке играет спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.