Раскрыта причина отмены встречи Зеленского и Уиткоффа

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отменил встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Анкаре из-за того, что стороны разошлись в позициях по обсуждаемому мирному плану.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Встреча была отложена, когда стало ясно, что Зеленский отказывается от договоренностей, достигнутых с [главой украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), бывшим министром обороны] Рустем Умеровым, и не заинтересован в обсуждении плана Трампа», — сказано в сообщении.

Назван руководитель переговоров США и России по миру на Украине

По данным издания, украинский лидер отказался от предложений Умерова и прибыл в Анкару с новым плану, подготовленным совместно с европейскими партнерами. Источники отмечают, что этот вариант практически гарантированно вызовет негативную реакцию со стороны Москвы.