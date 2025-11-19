В МИД Германии ответили на вопрос о новом плане США по Украине

США не информировали Германию о разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль на пресс-конференции, которая велась на YouTube-канале МИД страны.

«Нет, у нас нет информировали на этот счет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Вадефуль отметил усилия союзников Берлина и заявил, что Германия поддерживает инициативы, направленные на мирное урегулирование.

Ранее стало известно, что США разрабатывают план урегулирования конфликта на Украине, консультируясь с Россией. Документ, как утверждал портал Axios, содержит 28 пунктов, а ключевую роль в его разработке играет спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.