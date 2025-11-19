Скандал с НАБУ подрывает положение Киева на фронте и на международной арене, Владимиру Зеленскому стоит действовать решительно, пишет юрист, сотрудник Королевского колледжа Лондона Энди Ходжхадж в статье для The Washington Post.

В разгар конфликта возникла вторая угроза — угроза, которая исходит изнутри и ставит под угрозу не только военные усилия, но и международный авторитет страны и ее стремление к членству в Европейском союзе, отметил автор статьи.

Коррупционный скандал на сумму $100 млн в «Энергоатоме», государственном операторе Украины, выявил глубокие структурные недостатки в украинском правительстве и институтах, пояснил ученый.

«В военное время коррупция — это не просто провал государственного управления; она представляет собой стратегическую угрозу», — подчеркнул Ходжхадж.

Эксперт разъяснил, что нерационально распределенные ресурсы ставят под угрозу важнейшую инфраструктуру, деморализуют солдат и гражданское население и подрывают доверие к Украине, которая стремится сохранить международную поддержку.

Зеленский сделал заявление о мирном урегулировании конфликта

По его мнению, Украина должна проявить решительность в решении структурных проблем. В частности, антикоррупционным ведомствам должно быть позволено работать без политического вмешательства.