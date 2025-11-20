Глава правящей на Украине фракции «Слуга народа» Давид Арахамия поставил условие президенту республики Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Давид Арахамия поставил условие Зеленскому: надо увольнять [главу ОП Андрея] Ермака, чтобы Рада дальше работала и сохранить монобольшинство», — написал депутат.

Экс-депутат Рады предупредил о ликвидации Зеленского

По его словам, Владимир Зеленский отказался увольнять Ермака.