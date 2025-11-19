Зеленский сделал заявление об обменах пленными

Украина стремится возобновить обмен с Россией пленными до конца 2025 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает в Telegram агентство «Укринформ».

«Надеемся, что до конца года мы сможем возобновить обмены и вернуть значительное количество пленных», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что Анкара активно помогает Киеву в возобновлении процесса урегулирования, и поблагодарил за это президента Турции.

Эрдоган в ходе брифинга также заявил, что Турция готова обсуждать с Россией варианты прекращения огня в конфликте на Украине. Лидер страны добавил, что Анкара придает большое значение усилиям Вашингтона в процессе украинского урегулирования.