Эрдоган высказался о возобновлении переговоров России и Украины

Анкара выступает за продолжение в Стамбуле прямых переговоров по урегулированию на Украине, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи в Анкаре с Владимиром Зеленским. Об этом пишет РИА Новости.

В Стамбуле в 2025 году прошли три раунда переговоров России и Украины. В ходе них были решены проблемы гуманитарного характера — обмен пленными, передача тел погибших.

Глава Турции заметил, что в ходе переговоров удалось достичь прогресса. Он добавил, что Москва и Киев смогли напрямую обсудить вопросы перемирия и мира, а также военные вопросы.

«Мы рассчитываем на продолжение стамбульских переговоров на прагматичной и ориентированной на результат основе. Считаем, что они являются важной основой для мирного урегулирования [конфликта]», — отметил Эрдоган.

По его словам, значительную роль в переговорном процессе также сыграли Соединенные Штаты.