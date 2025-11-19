Уиткофф руководит разработкой нового мирного плана по Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф руководит разработкой нового мирного плана с Россией по урегулированию украинского конфликта, сообщили источники CNN.

Телеканал утверждает, что дискуссии на этот счёт начались на текущей неделе.

Тем временем министр армии США Дэниел Дрисколл прибыл в Киев.

Как пишет The Wall Street Journal, Дрисколл также намеревается встретиться с представителями России, однако в Кремле такие планы не подтвердили.