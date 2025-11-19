Сенат США готов передать Трампу закон о деле Эпштейна

Сенат США готов передать президенту страны Дональду Трампу закон о публикации материалов финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

Согласно информации телеканала, сенат готовится утвердить без изменений ту версию закона, которую ему передаст палата представителей. После этого закон будет отправлен на подпись Трампу.

Текст закона подразумевает, что минюст США обязан будет раскрыть «все рассекреченные записи, документы, коммуникации и материалы расследований» по делу Эпштейна в течение 30 дней. По информации ABC, под действие закона попадут федеральные материалы о самом Эпштейне и его сообщнице Гислейн Максвелл, а также о других лицах, которые фигурируют в расследовании. При этом, до публикации не будут допущены данные о жертвах Эпштейна, а также любые материалы, содержащие порнографию с несовершеннолетними.

Напомним, что Эпштейна обвинили в торговле людьми, а также содержании личного острова с несовершеннолетними секс-рабами, который, по некоторой информации, могли посещать десятки знаменитостей.

В 2008 году Эпштейн был арестован по делу о склонении к занятию проституцией и изнасиловании несовершеннолетней, а в 2019-м был повторно арестован за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию. В том же году он был обнаружен мертвым в своей тюремной камере. Официальной причиной смерти тогда назвали самоубийство.

Ранее Трамп рассказал, что считал Эпштейна извращенцем.