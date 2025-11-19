В США сделали заявление по поводу переговоров по Украине

Вашингтон, как заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, продолжит искать возможности для проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

В интервью агентству Блумберг, отвечая на вопрос о том, что США будут делать в целях завершения конфликта, Уитакер сказал: «Мы продолжим искать возможности вести переговоры».

Он при этом утверждает, что у президента США Дональда Трампа есть «разные варианты действий» в вопросе об урегулировании конфликта на Украине. В частности, по мнению Уитакера, глава Белого дома может рассмотреть принятие предлагаемого в конгрессе законопроекта о новых антироссийских санкциях.

Американский постпред также заявил, что Трамп старается следить за тем, какие "карты" использовать, чтобы не подорвать линии связи с Москвой.