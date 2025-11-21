В России заявили об отсутствии у Европы денег на Украину

У европейских стран уже не осталось денег на Украину, поскольку государствам нужно заниматься перевооружением своих армий ради подготовки к войне с Россией, заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

По его мнению, европейские страны «могут своровать суверенные российские активы», чтобы передать средства Украине.

«Только вот пока никак не получается», — добавил Небензя.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает посещать страны Европы в попытках получить деньги и вооружение, чтобы «потом потратить их на личные нужды».

Украину предупредили об отсутствии плана «Б» без схемы с активами России

19 ноября британский журнал The Spectator сообщал, что у Европы недостаточно возможностей для финансирования Украины.

17 ноября газета Politico опубликовала текст письма главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, адресованного лидерам стран Евросоюза. Среди прочего в нем содержится оценка потребностей Киева во внешнем финансировании на 2026–2027 годы. По данным ЕК, Украине в ближайшие два года требуется €135,7 млрд при условии, что конфликт с Россией завершится в 2026 году. В эту сумму включены €52,3 млрд на макрофинансовые нужды и €83,4 млрд на военные.

Ранее Орбан раскрыл, сколько Европа потратила на Украину за три года конфликта.