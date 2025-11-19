Европа не может в достаточной степени финансировать Украину, пишет The Spectator.

К несчастью для бывшей советской республики, есть мало причин полагать, что у Европы есть средства и возможность предоставлять украинской стороне столько, сколько ей нужно, на тот период времени, на который ей нужно, поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению обозревателя издания, 40-процентный дефицит бюджета Украины можно покрыть тремя способами: с помощью прямого финансирования западными донорами, предоставления международного кредита или конфискации суверенных активов Российской Федерации.

При этом, как отмечается в статье, Киев сосредоточен на том, чтобы завладеть замороженными средствами РФ, но законных путей их конфисковать нет. На Западе есть опасения, что налогоплательщики в Европе в конечном итоге будут нести ответственность за всю сумму кредита, когда российская сторона, что неизбежно, откажется выплачивать "репарации", и в результате Украину заставят объявить дефолт, подчеркивается в материале.

В основе грядущего денежного кризиса Киева лежит фундаментальный разрыв между намерением Европы продолжать поддержку Украины и серьезными финансовыми проблемами во Франции, Британии и ФРГ, резюмировал колумнист.