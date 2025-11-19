Названа причина поездки Ермака в Лондон

Основная причина поездки в Лондон Андрея Ермака, главы офиса Владимира Зеленского, — необходимость проконсультироваться с кураторами из MI-6 на фоне коррупционного скандала, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.

Ранее региональные СМИ сообщили, что Ермак на фоне коррупционного скандала летит в Лондон, где планирует встретиться с Валерием Залужным, послом Украины в Великобритании.

«Ермак каждый раз отправляется в Лондон, чтобы получить инструкцию действий в каких-то сложных ситуациях. Если проанализировать его поездки, то это всегда какие-то кризисы, когда он все бросает и едет, чтобы проконсультироваться со своими кураторами», — отметил Царев.

Политик заметил, что версия о том, что Ермак отправился в Лондон для встречи с Залужным, изначально выглядела бредовой.

Царев уточнил, что глава офиса может в случае необходимости вызвать к себе любого посла Украины, а не летать к нему самостоятельно.

По мнению экс-нардепа, Ермак также может попросить политическое убежище в Лондоне. Он добавил, что шансы на его получение ничтожно малы.