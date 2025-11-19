Пока вы не уснули: судьба Ермака и «сигналы» Киеву от США по сделке с Россией

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Киев получил «сигналы» от США по сделке с Россией

Украина получила «сигналы» о пакете предложений США по прекращению конфликта, которые Вашингтон обсуждал с Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По словам собеседника Reuters, Украина не принимала никакого участия в подготовке этих предложений. Politico ранее сообщило, что «секретный мирный план» был разработан непосредственно Белым домом и Москвой. В Вашингтоне ожидают, что рамочное соглашение о прекращении конфликта будет согласовано всеми сторонами к концу ноября - а возможно, и «уже на этой неделе».

Зеленский решил судьбу Ермака

Украинский лидер Владимир Зеленский на фоне коррупционного скандала на Украине не намерен увольнять главу своего офиса Андрея Ермака. Об этом со ссылкой на источники в Киеве пишет газета Politico.

«Два человека, непосредственно участвовавших в политических дискуссиях, заявили, что Зеленский даст отпор и защитит Ермака от растущей критики в конце этой недели», — говорится в сообщении издания.

В Турции ответили на вопрос о «секретном плане» США по Украине

Турции, куда на переговоры по вопросу урегулирования украинского конфликта прибыл президент Украины Владимир Зеленский, ничего не известно о «секретном плане» США по разрешению кризиса. Об этом РИА Новости заявил турецкий источник.

«Турция под лидерством [президент астраны] Реджепа Тайипа Эрдогана продолжает свои усилия [по урегулированию конфликта]», — добавил собеседник агентства.

В США начали говорить о Трампе как о «хромой утке»

Президента США Дональда Трампа скоро можно будет называть «хромой уткой» на фоне скандала с финансистом Джеффри Эпштейном и признанием американского лидера невозможности пойти на третий срок. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как отмечается в материале, чтобы избежать массового оттока голосов республиканцев в Палате представителей, Трамп переключился на поддержку законопроекта, обязывающего Министерство юстиции опубликовать несекретные файлы, связанные с финансистом Джеффри Эпштейном.

Литва открыла границы с Белоруссией

Власти Литвы приняли решение восстановить пропуск через границу с Белоруссией, который был закрыт 29 октября.

Изменение пограничного режима в среду, 19 ноября, было утверждено правительством балтийской республики.

— Изменение ситуации на границе позволяет нам принять решение о ее открытии, — высказался на заседании глава МВД Литвы Владислав Кондратович. Его слова приводит ТАСС.

Брижит Макрон шокировала общественность

72-летняя Брижит, жена президента Франции Эммануэля Макрона, вызвала удивление у общественности, пишет aif.ru со ссылкой на аккаунт фан-клуба артистки.

Супруга главы страны появилась на концерте американской певицы Леди Гаги. По мнению зрителей, поведение Брижит выглядело необычно для ее положения. Она танцевала, аплодировала и даже плакала. Только очень эмоциональный человек может позволить себе заплакать в такой ситуации, отметил пользователь с ником Barbixa.

Shaman впервые рассказал о свадьбе с Мизулиной и планах на будущее

5 ноября певец Shaman (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина расписались в Донецке. В интервью «КП» артист рассказал, было ли решение спонтанным и какие у него планы на будущее.

По словам Дронова, поездка в ДНР была запланирована заранее — вместе с Мизулиной они побывали в Военно-мемориальном комплексе, в храме Петра и Февронии, а также пообщались с детьми.

Поставки российской нефти в Индию рухнули

В ноябре поставки российской нефти в Индию рухнули. Об этом со ссылкой на данные Kpler сообщает The Economic Times (ET).

За пару недель отгрузки сырья упали на 66 процентов год к году, до 672 тысяч баррелей в сутки. В октябре показатель составлял 1,88 миллиона баррелей. Аналитики объясняют тенденцию большей осторожностью, которую проявляют клиенты на фоне санкций США против «Лукойла». Общий объем отгрузки российской нефти по всем направлениям в ноябре упал почти на треть (минус 28 процентов) к октябрю, до 2,78 миллиона баррелей.

Ученые выяснили, сколько продлится период аномальной жары на Земле

Даже если человечество полностью прекратит выбросы парниковых газов, климат продолжит быть аномально жарким на протяжении еще как минимум тысячи лет. К такому выводу пришли ученые из национального научного агентства Австралии CSIRO.

Команда смоделировала изменения климата на ближайшее тысячелетие. Программа показала, как задержки в достижении чистого нуля повлияют на глобальные температуры.

NASA обнаружило на Марсе странный «чужеродный» камень

Более пяти лет назад марсоход НАСА Perseverance начал свою миссию на Марсе. Одним из последних открытий стала находка необычного камня, который вызвал у ученых вопросы о его происхождении. Камень, получивший прозвище Фиппсаксла, был найден в районе кратера Езеро. Он имеет ширину 80 сантиметров и на первых снимках выглядит совершенно чужеродно среди других камней, сообщает НАСА.

Что делает его особенным, так это состав: высокое содержание железа и никеля наводит на мысль о том, что этот камень может быть метеоритом, а не местным марсианским.

