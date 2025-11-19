Зурабишвили анонсировала протест против поворота к России

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила о протесте в Тбилиси против «поворота» к России. Ее слова приводит издание Formula.

Она анонсировала протест в первую годовщину решения премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе и правящей партии «Грузинская мечта» о приостановке переговоров об интеграции Грузии в Европейский союз. Тогда заявление главы кабмина спровоцировало столкновения представителей оппозиции с представителями правоохранительных органов.

«Мы не приемлем антиевропейского решения премьер-министра и преднамеренной изоляции страны и поворота в сторону России», — заявила Зурабишвили.

Руководство Грузии обвинили в помощи России в обходе санкций

Ранее в ноябре Ираклий Кобахидзе заявил, что в Грузии проходит спецоперация. По его информации, она осуществляется проевропейской оппозицией и направлена на подрыв национальных интересов страны.