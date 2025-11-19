В Раде заявили о расколе в партии Зеленского

В партии «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского произошел раскол из-за дела о коррупции против бизнесмена Тимура Миндича.

Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

«Представители слуг народа выступили с заявлением о создании новой коалиции и нового правительства. (...) Ну что ж, видим в "слугах народа" раскол», — написал он.

До этого депутат Верховной Рады Никита Потураев опубликовал сообщение, в котором он и другие депутаты от правящей партии призвали уволить всех причастных к коррупционному скандалу на Украине. Они также выступили за создание коалиции национальной стабильности и формированию нового правительства.

Ранее стало известно, что Верховная Рада проголосовала за отставку министра энергетики Светлану Гринчук. Кроме нее парламент поддержал увольнение министра юстиции Германа Галущенко.