Названа причина визита американских генералов на Украину

Политолог-американист Малек Дудаков предположил, что американские генералы приехали на Украину, чтобы объективно оценить ситуацию на поле боя. Об этом эксперт рассказал News.ru.

© BONNIE CASH/EPA/TACC

Как писало Politico, вечером 18 ноября появились новости о «весьма необычной» поездке в Киев министра армии США Дэна Дрисколла в сопровождении двух генералов и других высокопоставленных военных чиновников США. По информации Reuters, Владимир Зеленский 19 ноября проведет переговоры в Турции, а на следующий день встретится с представителями армии США в Киеве, чтобы обсудить возможную сделку с Россией.

По мнению Дудакова, Дрисколл может выступать в роли «своеобразного ревизора». По версии политолога, команда американского министра попытается провести «аудит» и сформировать объективную оценку ситуации поле боя, чтобы отчитаться перед президентом США Дональдом Трампом.

Киев получил «сигналы» от США по сделке с Россией

Дудаков добавил, что США не верят заявлениям украинских властей об успехах ВСУ. Он отметил, что у Вашингтона достаточно оперативных данных о событиях в зоне боевых действий.