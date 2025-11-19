В Германии ожидается масштабное сокращение рабочих мест

В Германии на 88 предприятиях, как пишет Bild, почти 150 тысяч рабочих мест планируется сократить.

«На 88 предприятиях планируется сократить 147 522 рабочих места», - говорится в публикации со ссылкой на результаты исследования организации работодателей Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM).

В перечень INSM вошли различные компании: от небольших машиностроительных фирм до крупных корпораций, IT-фирм, авиапредприятий и др. Так, только в Deutsche Bahn планируется сократить 30 тысяч рабочих мест, а у поставщика автокомплектующих ZF - 14 тысяч, уточняется в материале.

Глава INSM Торстен Альслебен заявил Bild, что запланированное масштабное сокращение рабочих мест наглядно отражает провалы экономической политики как нынешнего, так и предыдущего правительства страны.