Киев получил «сигналы» от США по сделке с Россией

Украина получила «сигналы» о пакете предложений США по прекращению конфликта, которые Вашингтон обсуждал с Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По словам собеседника Reuters, Украина не принимала никакого участия в подготовке этих предложений. Politico ранее сообщило, что «секретный мирный план» был разработан непосредственно Белым домом и Москвой. В Вашингтоне ожидают, что рамочное соглашение о прекращении конфликта будет согласовано всеми сторонами к концу ноября - а возможно, и «уже на этой неделе».

По данным Axios, мирный план из 28 пунктов находится на рассмотрении. Вечером 18 ноября представители администрации Дональда Трампа сообщили, что находятся «на грани серьёзного прорыва». Источники Axios заявили, что план можно разделить на четыре основных блока: украинский кризис, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной.

По информации Reuters, Владимир Зеленский 19 ноября проведет переговоры в Турции, а на следующий день встретится с представителями армии США в Киеве, чтобы обсудить возможную сделку.

Как отмечало Politico, в США считают, что Зеленский, находящийся под давлением как на поле боя, так и на внутреннем фронте (из-за коррупционного скандала), будет вынужден принять, что ему предлагают. План будет представлен Зеленскому как «свершившийся факт».