Брижит Макрон шокировала общественность

72-летняя Брижит, жена президента Франции Эммануэля Макрона, вызвала удивление у общественности, пишет aif.ru со ссылкой на аккаунт фан-клуба артистки.

Супруга главы страны появилась на концерте американской певицы Леди Гаги. По мнению зрителей, поведение Брижит выглядело необычно для ее положения. Она танцевала, аплодировала и даже плакала. Только очень эмоциональный человек может позволить себе заплакать в такой ситуации, отметил пользователь с ником Barbixa.

Другие юзеры предположили, что Брижит могла стать более чувствительной после недавнего судебного процесса по делу о кибербуллинге. На концерт Брижит выбрала брюки, хотя обычно она предпочитала юбки. Ее наряд дополнили черный топ и приталенный белый пиджак.

Ранее Брижит Макрон вновь привлекла внимание СМИ, надев солнцезащитные очки во время ноябрьских мероприятий, связанных с терактами. Чета Макронов посетила места трагедий — от «Стад де Франс» до «Батаклана». Как написал французский журнал Closer, неожиданный выбор очков Брижит контрастировал с серьезностью момента. Она выбрала очки с синими линзами.